Journées portes ouvertes Mars Medialab, 28 octobre 2021, Marseille.

Mars Medialab, le jeudi 28 octobre à 09:00

Bonjour à tou.te.s Nous avons le plaisir de vous convier à notre journée « porte ouverte » qui se déroulera le 28 octobre 2021 au Marsmedialab – 18 rue Colbert – 13001 Marseille. Venez découvrir nos ateliers & formations autour des médias, du numérique et des pratiques artistiques en présence de nos équipes au travers de deux temps dédiés : – Entre 10h et 12h30 : venez découvrir de façon pratique nos différentes formations et ateliers en présence de celles et ceux qui les pensent et les animent – A partir de 18h : présentation de la programmation 2021/2022 et des rdv media/culture/société du Marsmedialab Cette présentation sera suivie d’un apéritif.

Gratuit

Venez découvrir nos ateliers & formations autour des médias, du numérique et des pratiques artistiques en présence de nos équipes

Mars Medialab 18 rue Colbert 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T20:00:00