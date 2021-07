Journées portes ouvertes au Technicentre Bourgogne-Franche Comté Technicentre Bourgogne-Franche Comté, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Varennes-Vauzelles.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2021, SNCF met le paquet à Nevers ! Les cheminots de l’agglomération sont heureux de présenter toutes les coulisses du chemin de fer, son fonctionnement, et son histoire. À travers les trois grands sites ferroviaires de Nevers et Varennes-Vauzelles, reliés entre eux par des navettes en trains historiques, les visiteurs sont invités à voyager dans le temps, et comprendre comment le chemin de fer à Nevers a évolué depuis 1850. En gare de Nevers, les visiteurs sont accueillis dans le hall de la gare, paré pour l’occasion. Sur le premier quai, une exposition retraçant 170 ans d’histoire ferroviaire neversoise présente des photos et des objets anciens qui sauront révéler la mémoire ferroviaire et cheminote au grand jour. La voie A accueillera un train à vapeur des années 1930, rigoureusement restauré, pour offrir les ambiances de voyage d’il y a bientôt un siècle. La locomotive à vapeur de 1917 sera visitable, pour offrir une expérience unique des technologies d’autrefois. Pour les plus curieux, et sur réservation uniquement, le poste d’aiguillages est ouvert à des groupes de visite guidée : de quoi découvrir les coulisses de la gare, par cette véritable tour de contrôle ferroviaire. De la gare de Nevers partent des navettes en autorails vers les deux autres sites ferroviaires : la rotonde du Technicentre Bourgogne-Franche Comté ainsi que celui du Technicentre Industriel. Au Technicentre Industriel Nevers-Languedoc, les visites guidées se font sur inscription uniquement. Elles permettent de découvrir ce temple des savoir-faire des chemins de fer unique en France, ses différents ateliers et tous les métiers ferroviaires qui – dans l’ombre – font fonctionner les trains. Toutes les pièces constituant les trains, et permettant leur fonctionnement, la sécurité et le confort des voyageurs sont créées et assemblées dans cet établissement qui emploie près de 1 000 personnes dans l’agglomération de Nevers. Le site historique du dépôt SNCF de Nevers abrite aujourd’hui le Technicentre régional Bourgogne-Franche Comté. Les bâtiments historiques ouvrent leurs portes en visite libre balisée, de même que le tout nouveau bâtiment TER. Le point d’orgue du parcours de visite : le passage sous la majestueuse rotonde de 52 voies où stationnent des locomotives diesel SNCF, de même que quelques engins historiques datant pour certains des années 1950. Ils rejoignent Nevers depuis la France entière pour l’occasion. En somme, de quoi découvrir à Nevers tous les secrets de ces trains qui transportent les usagers dans leurs déplacements du quotidien.

La visite du technicentre se fait de façon libre, sur un parcours balisé et à sens unique. Un comptage à l’entrée permettra de ne pas dépasser les jauges alors en vigueur. L’accès aux simulateurs de conduite, restreint, se fait sur inscription gratuite.

À Nevers, le Technicentre BFC ouvre ses portes ! Les ateliers accueillent le public en visite libre. L’accès aux simulateurs de conduite, offrant une expérience insolite, se fait sur inscription.

Technicentre Bourgogne-Franche Comté 1 rue Hubert Giraud, 58000 Nevers Varennes-Vauzelles Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00