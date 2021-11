Nice 42 Nice Alpes-Maritimes, Nice Journées portes ouvertes à 42 Nice ! 42 Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Journées portes ouvertes à 42 Nice !

42 Nice, le mercredi 1 décembre à 14:00

42 Nice, le mercredi 1 décembre à 14:00

Venez découvrir nos locaux et passer nos jeux/tests de préselection sur place. Vous aurez aussi l’occasion d’échanger avec les étudiant·e·s et l’équipe pédagogique !

Sur inscription

42 Nice
61 avenue simone veil
06200 Nice

2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00

