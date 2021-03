Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Journées nationales de l’architecture : Conférence : Découvertes archéologiques sous-marines de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure / Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Journées nationales de l’architecture : Conférence : Découvertes archéologiques sous-marines de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure /, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Jean-de-Luz. Journées nationales de l’architecture : Conférence : Découvertes archéologiques sous-marines de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure / 2021-06-19 18:30:00 – 2021-06-19 Rue Duconte Chapiteau Harriet Baita

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Suite à une tempête mémorable dans la baie à la fin du XIXème siècle, des bateaux sont à la dérive et des hommes risquent leurs vies pour sauver les équipages.

Découvrez, en avant-première, les vestiges archéologiques de cette catastrophe grâce aux derniers résultats du projet Urpeko Ondarea et de l’association Itsas Begia.

Entrée libre dans la limite des places disponibles Suite à une tempête mémorable dans la baie à la fin du XIXème siècle, des bateaux sont à la dérive et des hommes risquent leurs vies pour sauver les équipages.

Découvrez, en avant-première, les vestiges archéologiques de cette catastrophe grâce aux derniers résultats du projet Urpeko Ondarea et de l’association Itsas Begia.

Entrée libre dans la limite des places disponibles Suite à une tempête mémorable dans la baie à la fin du XIXème siècle, des bateaux sont à la dérive et des hommes risquent leurs vies pour sauver les équipages.

Découvrez, en avant-première, les vestiges archéologiques de cette catastrophe grâce aux derniers résultats du projet Urpeko Ondarea et de l’association Itsas Begia.

Entrée libre dans la limite des places disponibles Suite à une tempête mémorable dans la baie à la fin du XIXème siècle, des bateaux sont à la dérive et des hommes risquent leurs vies pour sauver les équipages.

Découvrez, en avant-première, les vestiges archéologiques de cette catastrophe grâce aux derniers résultats du projet Urpeko Ondarea et de l’association Itsas Begia.

Entrée libre dans la limite des places disponibles itsas

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Rue Duconte Chapiteau Harriet Baita Ville Saint-Jean-de-Luz