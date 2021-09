Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Orgue de l’église Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Orgue de l’église Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz, 19 septembre 2021, Saint-Jean-de-Luz. JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Orgue de l’église Saint-Jean-Baptiste 2021-09-19 – 2021-09-19 rue Gambetta Eglise

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Accédez à l’orgue de tribune de l’église de Saint-Jean-de-Luz en compagnie de l’organiste titulaire Jésus Martín Moro qui vous montrera les mécanismes, les tuyaux, vous expliquera le fonctionnement de l’instrument, et répondra à toutes vos questions.

À la fin de la visite une petite audition vous sera proposée…

Sur inscription auprès des offices de tourisme

Nombre de places limité – 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

Pass sanitaire et masque obligatoires

La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite : présence d’un escalier d’un étage.

