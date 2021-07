Journées européennes du patrimoine Musée Boucher-de-Perthes, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Abbeville.

Journées européennes du patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Boucher-de-Perthes

### Beffroi Érigé au début du XIIIe siècle, le beffroi d’Abbeville est l’un des plus anciens de France. Sa construction symbolisait le nouveau pouvoir communal et son indépendance vis-à-vis des pouvoirs seigneuriaux et religieux. Coeur de l’hôtel de ville d’Abbeville pendant plusieurs siècles, il est sévèrement touché par les bombardements de mai 1940. Le beffroi, restauré, est intégré en 1954 à la reconstruction du musée Boucher de Perthes. **Visite guidée** Samedi : 14h , 15h30 , 17h. Dimanche : 14h , 15h30 , 17h. **Lieu de rendez-vous de l’animation** Accueil du musée Boucher de Perthes 24 rue Gontier-Patin, 80100 Abbeville I Au pied du beffroi **Tarif de l’animation** Gratuit **Sur réservation** Service des publics du pôle Patrimoine Téléphone : 03 22 20 29 69 Adresse mail : [[patrimoine.publics@abbeville.fr](mailto:patrimoine.publics@abbeville.fr)](mailto:[patrimoine.publics@abbeville.fr](mailto:patrimoine.publics@abbeville.fr)) ### Visite libre des collections permanentes Le musée Boucher de Perthes présente des collections riches et variées. La section archéologique témoigne du passé de la région. Le fonds d’histoire naturelle rassemble une importante collection d’oiseaux. Enfin, un ensemble de premier plan illustre l’évolution des beaux-arts, avec comme points forts de précieuses sculptures et peintures des XVe et XVIe siècles, d’importants tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles et des œuvres modernes de Camille Claudel et d’Alfred Manessier. Les membres de l’association des Amis du musée Boucher de Perthes seront présents au musée. Et si vous les rejoigniez ? ### Visite libre de l’exposition « Migeon & Migeon. L’objet par passion » Cette exposition rend hommage à un couple d’artisans-designers, qui a créé dans les années 1980 un style intemporel, utilisant la résine polyester. Leurs objets conquièrent aussitôt le public et la presse. Le couple est également à l’origine de bijoux commandés par les plus grandes marques du luxe. À l’occasion des journées européennes du patrimoine, les artistes seront présents dans la salle d’exposition pour présenter leur travail et répondre aux sollicitations des visiteurs. ### Visite libre de l’exposition « Manessier invite Juana Muller » Manessier n’était pas un peintre solitaire : toute sa vie, il a suscité les rencontres et les collaborations. Juana Muller (1911-1952), sculptrice d’origine chilienne, épouse en 1944 Jean Le Moal, l’ami intime de Manessier, et entre ainsi dans une grande famille d’artistes. Disparue trop tôt, elle laisse une œuvre subtile et moderne, montrée pour la première fois au musée. L’exposition est conçue avec le concours des descendants de l’artiste. **Horaires de l’animation** Samedi : 14h à 19h Dimanche : 14h à 19h **Lieu de rendez-vous de l’animation** Musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier-Patin, 80100 Abbeville **Tarif de l’animation** Gratuit ### Soirée aux bougies Illumination du musée Boucher de Perthes d’Abbeville Le musée Boucher de Perthes est riche d’une longue et passionnante histoire. Partez à la découverte des différents espaces de l’établissement grâce au parcours de visite spécialement créé pour l’occasion ! Au détour des salles d’expositions, des passages méconnus du beffroi ou dans l’antre des réserves, ouvrez les yeux et les oreilles… certaines œuvres et personnages hauts en couleurs vous y attendent pour vous conter leur histoire du lieu ! Samedi 18 septembre – 20H Musée Boucher de Perthes, rue Gontier Patin, Abbeville Premier départ à 20H : départs toutes les 10 minutes d’un groupe Réservation préalable obligatoire : un horaire de passage vous sera communiqué lors de la réservation Renseignements et réservations: Services des publics du pôle patrimoine d’Abbeville 03 22 20 29 69, patrimoine.publics@abbeville.fr

Gratuit

Programme

Musée Boucher-de-Perthes 24, rue Gontier-Patin 80100 Abbeville Abbeville Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T23:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00