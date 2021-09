Chazelles-sur-Lavieu Chazelles-sur-Lavieu Chazelles-sur-Lavieu, Loire Journées Européennes du Patrimoine – Le couvent Chazelles-sur-Lavieu Chazelles-sur-Lavieu Catégories d’évènement: Chazelles-sur-Lavieu

Journées Européennes du Patrimoine – Le couvent 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-19 18:00:00 chemin du couvent Le couvent
Chazelles-sur-Lavieu Loire

Chazelles-sur-Lavieu Loire Chazelles-sur-Lavieu au Couvent Cabinet de Curiosités les 18/19 septembre de 14h30 à 18h, Patrimoine pour Tous “TSF pour Tous” exposition avec démonstrations.

Entrée gratuite.

Patrimoine pour Tous, TSF pour Tous ! Le Patrimoine ce legs du passé que nous avons fait nôtre. +33 4 77 76 59 29 https://www.couvent-des-curiosites.com/ dernière mise à jour : 2021-08-28 par

