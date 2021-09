Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Drôme, Étoile-sur-Rhône Journées Européennes du Patrimoine : La Charte des Libertés d’Etoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Catégories d’évènement: Drôme

Étoile-sur-Rhône

Journées Européennes du Patrimoine : La Charte des Libertés d’Etoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône, 18 septembre 2021, Étoile-sur-Rhône. Journées Européennes du Patrimoine : La Charte des Libertés d’Etoile-sur-Rhône 2021-09-18 – 2021-09-18 place de l’église RDV devant l’église Notre-Dame

Étoile-sur-Rhône Drôme La commune d’Étoile possède une curiosité abritée sous le porche d’entrée de l’église Notre-Dame : la charte des libertés, plaque gravée en 1244 qui témoigne de privilèges accordés aux habitants du village. dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Étoile-sur-Rhône Autres Lieu Étoile-sur-Rhône Adresse place de l'église RDV devant l'église Notre-Dame Ville Étoile-sur-Rhône lieuville 44.83748#4.89284