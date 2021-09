Crépol Crépol Crépol, Drôme Journées Européennes du Patrimoine : La Chapelle Saint-Roch Crépol Crépol Catégories d’évènement: Crépol

Drôme

Journées Européennes du Patrimoine : La Chapelle Saint-Roch 2021-09-18 – 2021-09-19

Crépol Drôme Crépol La chapelle Saint-Roch du mont de Véroux était initialement dédiée à saint André. Il s’agit d’un édifice au chevet roman surmonté d’un clocher. La nef fut reconstruite après les guerres de Religion, à la fin du XVIe siècle. dernière mise à jour : 2021-08-28 par

