JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Il était une fois la chapelle d'Acotz … Saint-Jean-de-Luz, 19 septembre 2021

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Visite de la chapelle Mariaren bihotz garbiari, illustrée par divers documents et racontée par Maialen Verdu.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Pass sanitaire obligatoire 14h30 – 15h30– 16h30 Visite de la chapelle Mariaren bihotz garbiari, illustrée par divers documents et racontée par Maialen Verdu.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

