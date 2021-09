Journées européennes du patrimoine Genouilly, 18 septembre 2021, Genouilly.

Journées européennes du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Genouilly Cher Genouilly

Eglise inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et datant des 12ème et 13ème siècles. Magnifiques verrières classées, remarquable cénotaphe, intéressants chapiteaux dans la nef et le choeur.

saint-symphorien.genouilly@laposte.net

Journées du Patrimoine

dernière mise à jour : 2021-09-13 par OT VIERZON