Le Moulon ENS Paris-Saclay Essonne, Le Moulon Journées Européennes du Patrimoine « De l’Art sur le campus de l’ENS Paris-Saclay » ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’évènement: Essonne

Le Moulon

Journées Européennes du Patrimoine « De l’Art sur le campus de l’ENS Paris-Saclay » ENS Paris-Saclay, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Moulon. Journées Européennes du Patrimoine « De l’Art sur le campus de l’ENS Paris-Saclay »

ENS Paris-Saclay, le samedi 18 septembre à 11:00

Découverte des œuvres du 1% artistique, ancien et contemporain, de l’ENS Paris-Saclay lors d’une visite commentée par Patrice Godard, responsable de la valorisation et de la préservation du patrimoine culturel de l’Université Paris-Saclay. Le circuit permettra de découvrir, entre autre, les sculptures de Janniot, Couturier ou Belmondo, sculpteurs du 20eme siècle de renom international ! Il s’effectuera au sein d’un bâtiment à l’architecture conçue par Renzo Piano. Point de départ devant l’entrée de l’ENS Paris-Saclay

Inscription conseillée

Découverte des œuvres du 1% artistique, ancien et contemporain, de l’ENS Paris-Saclay. ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Le Moulon Étiquettes évènement : Autres Lieu ENS Paris-Saclay Adresse 4 avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette Ville Le Moulon lieuville ENS Paris-Saclay Le Moulon