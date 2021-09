JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – COUR DES AULNAYS Challain-la-Potherie, 18 septembre 2021, Challain-la-Potherie.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – COUR DES AULNAYS 2021-09-18 – 2021-09-19

Challain-la-Potherie Maine-et-Loire

EUR Ancienne seigneurie dont le manoir entouré de douves date du 15e, 16e et du tout début du 19e.

Domaine transformé aujourd’hui en éco-lieu mêlant patrimoine, art, culture vivant, refuge pour animaux et lieu de permaculture.

Visite libre du site, rencontre avec les animaux, animations enfants et découverte du projet associatif et de l’histoire du lieu (exposition en accès libre).

Visites commentées par la propriétaire samedi et dimanche à 14h30 et 16h30.

Animations enfants samedi et dimanche : chasse au trésor à 14h30 et création éphémère avec des matériaux naturels de type Land Art à 16h30.

Journées Européennes du Patrimoine à la Cour des Aulnays.

+33 6 61 93 94 34

Ancienne seigneurie dont le manoir entouré de douves date du 15e, 16e et du tout début du 19e.

Domaine transformé aujourd’hui en éco-lieu mêlant patrimoine, art, culture vivant, refuge pour animaux et lieu de permaculture.

Visite libre du site, rencontre avec les animaux, animations enfants et découverte du projet associatif et de l’histoire du lieu (exposition en accès libre).

Visites commentées par la propriétaire samedi et dimanche à 14h30 et 16h30.

Animations enfants samedi et dimanche : chasse au trésor à 14h30 et création éphémère avec des matériaux naturels de type Land Art à 16h30.

dernière mise à jour : 2021-08-28 par