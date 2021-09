Journées Européennes du Patrimoine – Château de Saint-Mesmin Saint-André-sur-Sèvre, 18 septembre 2021, Saint-André-sur-Sèvre.

Au royaume, des enfants, des Lego®.

On ne pouvait pas terminer l’année “Princesses et chevalier en herbe sans les fameux Lego®. Voici le programme concocté par“Créabrick” au château de Saint Mesmin présentant ainsi une exposition des petites briques danoises dans un univers médiéval, un espace Duplo pour laisser jouer les petits, et un atelier participatif Pixelart pour construire ensemble une mosaïque de Légo®. Une histoire qui a tout de même commencé en 1932…

+33 5 49 80 17 62

Créabrick

