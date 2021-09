Davézieux Davézieux Ardèche, Davézieux Journées Européennes du Patrimoine 2021 : Musée des Papeteries Canson et Montgolfier Davézieux Davézieux Catégories d’évènement: Ardèche

Davézieux

Journées Européennes du Patrimoine 2021 : Musée des Papeteries Canson et Montgolfier 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-19 18:00:00 Musée des papeteries Canson et Montgolfier 700, rue de Vidalon

Davézieux Ardêche Davézieux Dans un lieu mythique, la maison natale des frères Montgolfier, ce musée fait revivre la papeterie. Dès le 17ème siècle, les papetiers annonéens se sont distingués par la qualité de leur production et leur esprit novateur. Exposition temporaire de Roch. contact@musee-papeteries-canson-montgolfier.fr +33 4 75 69 89 20 https://www.musee-papeteries-canson-montgolfier.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

