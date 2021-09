Journées Européennes du patrimoine 2021 Castillon-la-Bataille, 18 septembre 2021, Castillon-la-Bataille.

Journées Européennes du patrimoine 2021 2021-09-18 – 2021-09-18

Castillon-la-Bataille Gironde Castillon-la-Bataille

Les 18 et 19 septembre 2021, se tiendra la 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine autour du thème “Patrimoine pour tous”.

Les Journées Européennes du Patrimoine, manifestation nationale annuelle organisée par le Ministère de la Culture et la DRAC, visent à faire connaitre et/ou découvrir la diversité du patrimoine culturel, d’éveiller l’intérêt pour la conservation de ces biens, ainsi que de d’échanger et partager sur la richesse et l’histoire de notre patrimoine culturel.

+33 6 07 34 13 71

Mairie de Castillon la Bataille

dernière mise à jour : 2021-08-30 par OT Castillon-Pujols