Journées européennes des moulins Saint-Médard-d’Excideuil, 21 mai 2022, Saint-Médard-d'Excideuil.

Journées européennes des moulins Saint-Médard-d’Excideuil

2022-05-21 – 2022-05-22

Saint-Médard-d’Excideuil Dordogne Saint-Médard-d’Excideuil

Les moulins sont le 3ème patrimoine de France, patrimoine inestimable, qui contribue aux charmes de nos campagnes, une vielle histoire liée à celle de l’eau…

Au nord-est du Périgord, traversé par l’Auvézère et la Loue, un territoire où coulent de petites rivières sur lesquelles nous trouvons de nombreux moulins et des forges. Un territoire authentique voire sauvage, où la nature a toute sa place, où les moulins ont la parole car ils ont tous une histoire…

Vous trouverez sur votre circuit du nord au sud : La papeterie de Vaux à Payzac, la forge de Savignac-Lédrier, le moulin du Pervendoux à Génis, le moulin de Guimalet à Anlhiac, le moulin des Fourches et le moulin du Martinet à Saint Médard d’Excideuil, et la forge d’Ans à La Boissière d’Ans. Promenade le dimanche après-midi au départ du moulin des Fourches : Le chemin des meuniers de la Loue.

Vous trouverez sur votre circuit du nord au sud : La papeterie de Vaux à Payzac, la forge de Savignac-Lédrier, le moulin du Pervendoux à Génis, le moulin de Guimalet à Anlhiac, le moulin des Fourches et le moulin du Martinet à Saint Médard d’Excideuil, et la forge d’Ans à La Boissière d’Ans.

+33 5 53 62 47 95

Les moulins sont le 3ème patrimoine de France, patrimoine inestimable, qui contribue aux charmes de nos campagnes, une vielle histoire liée à celle de l’eau…

Au nord-est du Périgord, traversé par l’Auvézère et la Loue, un territoire où coulent de petites rivières sur lesquelles nous trouvons de nombreux moulins et des forges. Un territoire authentique voire sauvage, où la nature a toute sa place, où les moulins ont la parole car ils ont tous une histoire…

Vous trouverez sur votre circuit du nord au sud : La papeterie de Vaux à Payzac, la forge de Savignac-Lédrier, le moulin du Pervendoux à Génis, le moulin de Guimalet à Anlhiac, le moulin des Fourches et le moulin du Martinet à Saint Médard d’Excideuil, et la forge d’Ans à La Boissière d’Ans. Promenade le dimanche après-midi au départ du moulin des Fourches : Le chemin des meuniers de la Loue.

Naturellement Périgord

Saint-Médard-d’Excideuil

dernière mise à jour : 2022-04-02 par