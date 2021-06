Aurignac Musée de l'Aurignacien Aurignac, Haute-Garonne Journées Européennes de l’Archéologie Musée de l’Aurignacien Aurignac Catégories d’évènement: Aurignac

Cette année, pour les Journées européennes de l’archéologie, le Musée de l’Aurignacien met en lumière une des spécialités peu connue de l’archéologie mais également un espace du musée habituellement fermé au visiteur. En effet, tout au long du week-end, découvrez le travail des carpologues, spécialistes des restes de végétaux (graines, fruits…) grâce à des ateliers d’initiation à la carpologie mais également grâce à la conférence de Rachel Pinaud, carpologue, qui vous permettra de comprendre l’apport de la carpologie dans l’étude des sociétés, du Néolithique à l’âge du Fer.

Entrée libre, réservation conseillée au 05 61 90 90 72.

Pour les Journées européennes de l'archéologie, le Musée de l'Aurignacien met en lumière une des spécialités peu connue de l'archéologie mais aussi un espace du musée habituellement fermé au visiteur.

2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T18:00:00;2021-06-20T14:00:00 2021-06-20T18:00:00

