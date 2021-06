Dax Dax Dax, Landes Journées européennes de l’archéologie Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Musée de Borda 11 bis rue des Carmes
Dax Landes

Dax Landes Deux journées de visites guidées et d’activités ludiques tout public : en résumé, l’archéologie autrement !

Trois nouvelles formules de visite de l’exposition temporaire « Les dessous des sous » et des vestiges antiques. Trois visites proposées :

11h : Circuit secrets de la cité romaine d’Aquae . Départ du musée de Borda. Durée 1h30.

14h30 et 16h30 : Visite guidée de la crypte archéologique. Durée 1h

