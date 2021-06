Touquin Touquin Seine-et-Marne, Touquin Journées Européennes de l’Archéologie à Touquin Touquin Touquin Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Journées Européennes de l'Archéologie à Touquin
2021-06-19 – 2021-06-20
Centre archéologique et patrimonial : ARCHEO-SAT77
12 rue du Commerce
Touquin Seine-et-Marne

Touquin Seine-et-Marne Touquin Visite guidée de la salle d’exposition archéologique et du chantier de fouille en cours.

Reconstitution historique : les légions romaines dans l’Antiquité tardive, campement romain, animations et démonstrations, avec les HERCULIANI. sat.archeologie@gmail.com +33 6 07 43 44 17 https://www.sat77-archeologie.fr/ Visite guidée de la salle d’exposition archéologique et du chantier de fouille en cours.

