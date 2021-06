Arudy Arudy Arudy, Pyrénées-Atlantiques Journées Européenes du Patrimoine – Musée d’Ossau Arudy Arudy Catégories d’évènement: Arudy

Pyrénées-Atlantiques

Journées Européenes du Patrimoine – Musée d’Ossau Arudy, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Arudy. Journées Européenes du Patrimoine – Musée d’Ossau 2021-09-19 – 2021-09-19

Arudy Pyrénées-Atlantiques Ethnographie, paléontologie, géologie, archéologie, préhistoire, découvrez la mémoire et l’histoire de la Vallée d’Ossau à travers une visite libre du musée d’Ossau installé dans une ancienne abbaye laïque. Port du masque obligatoire – Visites proposées par les associations Pyrène l’Ossaloise, les Amis du Musée et le Musée d’Ossau Ethnographie, paléontologie, géologie, archéologie, préhistoire, découvrez la mémoire et l’histoire de la Vallée d’Ossau à travers une visite libre du musée d’Ossau installé dans une ancienne abbaye laïque. Port du masque obligatoire – Visites proposées par les associations Pyrène l’Ossaloise, les Amis du Musée et le Musée d’Ossau Ethnographie, paléontologie, géologie, archéologie, préhistoire, découvrez la mémoire et l’histoire de la Vallée d’Ossau à travers une visite libre du musée d’Ossau installé dans une ancienne abbaye laïque. Port du masque obligatoire – Visites proposées par les associations Pyrène l’Ossaloise, les Amis du Musée et le Musée d’Ossau Ethnographie, paléontologie, géologie, archéologie, préhistoire, découvrez la mémoire et l’histoire de la Vallée d’Ossau à travers une visite libre du musée d’Ossau installé dans une ancienne abbaye laïque. Port du masque obligatoire – Visites proposées par les associations Pyrène l’Ossaloise, les Amis du Musée et le Musée d’Ossau Eté Ossalois

Détails Catégories d’évènement: Arudy, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Arudy Adresse Ville Arudy