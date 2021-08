JOURNÉES DU PATRIMOINE : “RACONTONS-NOUS ASPIRAN AU FIL DES RUES” Aspiran, 18 septembre 2021, Aspiran.

JOURNÉES DU PATRIMOINE : “RACONTONS-NOUS ASPIRAN AU FIL DES RUES” 2021-09-18 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-18 16:30:00 16:30:00

Aspiran 34800

À 14h30 devant la Mairie, départ d’une balade participative « Racontons-nous Aspiran… au fil des rues ! » Parcourons ensemble les rues d’Aspiran. L’équipe du service Patrimoine de la Communauté de communes et des habitants complices vous partagent les connaissances, souvenirs et témoignages recueillis liés aux rues, aux commerces, aux fêtes… Et, en marchant, les participants complètent les données au fil de la balade. Lucile Corbeille, photographe qui accompagne l’inventaire partagé du patrimoine, nous dévoile en chemin ses premières épreuves.

