Bitche, Moselle
JOURNÉES DU PATRIMOINE : OUVERTURE DE L'ESPACE MÉMOIRE WW2

Moselle

JOURNÉES DU PATRIMOINE : OUVERTURE DE L'ESPACE MÉMOIRE WW2
2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-19 18:00:00
Rue des Tilleuls Porte de Strasbourg
Bitche

Bitche Moselle L’espace mémoire WW2 vous ouvre ses portes durant les Journées du Patrimoine:

L’UNC Bitche vous propose de découvrir l’histoire des combats pour la Libération du Pays de Bitche durant l’Hiver 1944 – 45 au travers d’une exposition de reliques, matériel, photos, documents d’époque et exclusivement sortis de granges ou greniers des alentours.

Venez découvrir les anecdotes de ces objets qui ont traversé l’histoire et sont ainsi sortis de l’oubli. +33 6 02 31 41 11 KLEIN Michel dernière mise à jour : 2021-09-10 par

