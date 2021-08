Cour-Maugis sur Huisne Cour-Maugis sur Huisne Cour-Maugis sur Huisne, Orne Journées du Patrimoine – Manoir de la Moussetière Cour-Maugis sur Huisne Cour-Maugis sur Huisne Catégories d’évènement: Cour-Maugis sur Huisne

Orne

Journées du Patrimoine – Manoir de la Moussetière 2021-09-18 – 2021-09-18 Manoir de la Moussetière Boissy Maugis

Visite libre des extérieurs du Manoir de la Moussetière à Boissy-Maugis (Route de Monceaux-au-Perche). Protégé par un long et haut mur d'enceinte, avec ses deux tours d'angle en poivrière et une double porte monumentale à créneaux, le jardin d'inspiration Renaissance a été créé par l'architecte-paysagiste Alain Richert.

Détails Catégories d’évènement: Cour-Maugis sur Huisne, Orne Autres Lieu Cour-Maugis sur Huisne Adresse Manoir de la Moussetière Boissy Maugis Ville Cour-Maugis sur Huisne lieuville 48.44583#0.71154