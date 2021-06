Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120, Luz-Saint-Sauveur Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: 65120

Luz-Saint-Sauveur

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Luz-Saint-Sauveur, 26 juin 2021-26 juin 2021, Luz-Saint-Sauveur. Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2021-06-26 15:00:00 – 2021-06-26 Parc Claude Massoure LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Visite guidée du village : « Du parc Massoure à la chapelle Solférino l’arbre s’invite dans le paysage et les décors ». Inscription à l’Office de Tourisme (30 personnes max). +33 5 62 92 30 30 http://www.luz.org/ Visite guidée du village : « Du parc Massoure à la chapelle Solférino l’arbre s’invite dans le paysage et les décors ». Inscription à l’Office de Tourisme (30 personnes max). dernière mise à jour : 2021-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: 65120, Luz-Saint-Sauveur Étiquettes évènement : Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse Parc Claude Massoure LUZ-SAINT-SAUVEUR Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville 42.87354#-0.00286