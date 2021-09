Châtenois Châtenois Bas-Rhin, Châtenois Journées du patrimoine Châtenois Châtenois Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Châtenois

Journées du patrimoine Châtenois, 18 septembre 2021, Châtenois. Journées du patrimoine 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 19:00:00

Châtenois Bas-Rhin Châtenois A l’occasion des journées du patrimoine, la Maison du Distillateur propose une visite libre du musée. Portes ouvertes à l’occasion des journées du patrimoine à la Maison du Distillateur +33 3 88 57 84 87 A l’occasion des journées du patrimoine, la Maison du Distillateur propose une visite libre du musée. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Châtenois Autres Lieu Châtenois Adresse Ville Châtenois lieuville 48.29645#7.35859