Journées du patrimoine autour de Maubourguet Maubourguet, 18 septembre 2021, Maubourguet.

Journées du patrimoine autour de Maubourguet 2021-09-18 – 2021-09-19

Maubourguet Hautes-Pyrénées Maubourguet

Maubourguet

Visite libre de l’église ND de 10h à 18h tout le weekend.

Auriébat

Visite libre de l’église de la Nativité de 9h à 18h tout le weekend.

Castelnau-Rivière-Basse

Visite accompagnée de l’église de Mazères sur demande.

Labatut-Rivière

Visite libre de l’église et de la chapelle tout le weekend de 9h à 19h.

Larreule

Visite libre de l’église Saint-Orens de 14h30 à 18h tout le weekend.

Madiran

Château de Perron et moulin Montus, visite guidée des communs du château, de la chapelle et du moulin suivi d’une dégustation. Samedi de 11h à 12h30 ; de 14h à 18h30 et dimanche de 14h à 18h. 5€

Visite libre de l’église Sainte-Marie de 10h à 18h tout le weekend.

Soublecause

Visite des églises Saint-André et Saint-Martin, dimanche de 14h à 18h.

Déjà 38 ans que se déroulent ces journées qui mettent chaque année le patrimoine à l’honneur et nous permettent de découvrir des sites méconnus.

Au programme sur Maubourguet et dans les villages aux alentours

+33 5 62 08 26 60 https://www.coeursudouest-tourisme.com/

Maubourguet

Visite libre de l’église ND de 10h à 18h tout le weekend.

Auriébat

Visite libre de l’église de la Nativité de 9h à 18h tout le weekend.

Castelnau-Rivière-Basse

Visite accompagnée de l’église de Mazères sur demande.

Labatut-Rivière

Visite libre de l’église et de la chapelle tout le weekend de 9h à 19h.

Larreule

Visite libre de l’église Saint-Orens de 14h30 à 18h tout le weekend.

Madiran

Château de Perron et moulin Montus, visite guidée des communs du château, de la chapelle et du moulin suivi d’une dégustation. Samedi de 11h à 12h30 ; de 14h à 18h30 et dimanche de 14h à 18h. 5€

Visite libre de l’église Sainte-Marie de 10h à 18h tout le weekend.

Soublecause

Visite des églises Saint-André et Saint-Martin, dimanche de 14h à 18h.

dernière mise à jour : 2021-09-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65