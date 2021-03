Journées du Patrimoine à l’Hôme Chamondot, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, L'Hôme-Chamondot.

Journées du Patrimoine à l’Hôme Chamondot 2021-09-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00

L’Hôme-Chamondot Orne

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Pierres et Nature vous propose une visite des intérieurs et extérieurs de l’église Saint Martin après travaux de restauration de l’église et des tableaux « Saint Roch » et « L’Assomption ».

