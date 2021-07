Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Calvados, Souleuvre en Bocage Journées du Patrimoine à Le Tourneur Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

Journées du Patrimoine à Le Tourneur Souleuvre en Bocage, 18 septembre 2021, Souleuvre en Bocage. Journées du Patrimoine à Le Tourneur 2021-09-18 15:30:00 15:30:00 – 2021-09-19 Le Tourneur Château des Noyers

Samedi et dimanche, pour les journées du patrimoine venez visiter le Château des Noyers, réputé comme le théâtre de phénomènes étranges, aujourd'hui le château est une ruine où la nature a repris ses droits. pi14@souleuvreenbocage.fr +33 2 31 69 58 58

