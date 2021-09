Domme Domme Domme, Dordogne Journées du Patrimoine à Domme Domme Domme Catégories d’évènement: Domme

Dordogne

Journées du Patrimoine à Domme Domme, 17 septembre 2021, Domme. Journées du Patrimoine à Domme 2021-09-17 – 2021-09-19

Domme Dordogne Domme * Vendredi 17 septembre à 20h30 – Salle de la Rode

Lecture de lettres de François Augiéras par Christian Taponard et la troupe de la compagnie Décembre.

Présentation de nouveaux ouvrages sur F. Augiéras.

Soirée animée par Anne Bécheau * Samedi 18 septembre :

11h : Inauguration de l’esplanade François Augiéras près du Moulin

15 h : Déambulation historique et littéraire animée par Anne Bécheau et Jean Bernard Pasquet.

Tour des Remparts à partir de l’esplanade F.Augiéras, près du château du Roy.

Lecture à la porte de la Combe titre à préciser

Intervention du groupe « Manière Noire » d’Emmanuel Gatti.

20h 30 : Création Théâtrale « Le Nouvel Être » d’Yves Coméliau à la Salle de la Rode * Dimanche 19 septembre à 15 h – salle de la Rode

