Journées du Patrimoine à Chantilly Chantilly, 18 septembre 2021, Chantilly.

Journées du Patrimoine à Chantilly 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 19:00:00

Chantilly Oise Chantilly

0 Découvrez le programme :

– Samedi à 10h et 11h30 : “Une écurie de course dans le quartier du Bois Saint Denis”

Si les liens entre Chantilly et le cheval sont désormais célèbres, les écuries de courses restent encore

des lieux méconnus. Accompagné d’une conférencière, passez la porte et découvrez le quotidien d’un pur-sang à Chantilly. Sur réservation 03 44 67 37 37, nombre de places limitées. RDV à l’angle de l’avenue de Chartre et de l’avenue Marie-Amélie.

– Dimanche à 10h et 11h30 : La Grande glacière du domaine de Chantilly

Sous un monticule de terre se cache l’ancêtre du bac à glaçons version XXL ! La Grande Glacière de Chantilly. Préparez votre lampe de poche pour emprunter le petit boyau qui vous conduira à ce puits, autrefois réservoir de glace… Sur réservation 03 44 67 37 37, nombre de places limitées. RDV rond-point des lions sur la D924 face au château.

– Samedi à 14h et dimanche à 11h : La pharmacie des Princes de Condé

Cachée au cœur de la Fondation Condé, la pharmacie Condé rappelle l'histoire séculaire de cette institution cantilienne. En entrant, vous serez saisis par la profusion des pots et la beauté de leur décor mais que se cachait-il derrière la thériaque, le Mithridate, le catholicum double et la poudre de vipères ? Vous le saurez en suivant cette visite pleine de mystères…Sur réservation 03 44 67 37 37, nombre de places limitées.

RDV place Versepuy devant la grille de la Fondation Condé Condé.

– Samedi à 17h30 : Balade crépusculaire en forêt

Découvrez la forêt à la tombée de la nuit avec Annie Ocana, guide nature, pour comprendre comment les animaux nocturnes s’adaptent à leur environnement, sollicitent leurs sens pour se déplacer, se nourrir ou se reproduire. L’occasion de revenir sur la pollution lumineuse qui envahit la nuit et d’en mesurer l’impact sur la faune, la flore et sur notre santé. Sur réservation 03 44 67 37 37, nombre de places limitées.

RDV poteau de Senlis.

– Samedi et dimanche : Musée de la Dentelle

Ouvert le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. Gratuit.

Visites commentées du musée : par une conférencière «ville d’art et d’histoire», samedi à 14h et dimanche à 11h et 16h30

Démonstrations et explications de la technique par les dentellières de l’Association des Amis du Musée de la Dentelle : samedi de 14h à 17h et dimanche de 11h à 17h.

Exposition temporaire : À partir du 18 septembre le musée de la dentelle invite Philip BROOKER LACE IS MORE, Hommage en dentelle à l’art moderne. Les habitués du musée connaissent Philip Brooker par son exposition LaceHorses, Dentelle en selle présentée dans la cour du musée de la dentelle depuis 2016. Cette année, l’artiste anglais revient avec de nouvelles créations, surprenantes, mêlant dentelle et art moderne… En hommage aux artistes tels que Leger, Picasso, Miro, Matisse et bien d’autres, Philip Brooker revisite des œuvres phares du XXe siècle par le prisme de la dentelle. Avec humour, il vous invite dans son musée imaginaire…Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h – 1er étage du musée de la dentelle.

– Samedi et dimanche à 13h30 : Balade en vélo « De Chantilly à Senlis au fil de l’eau »

Chantilly ville d’art et d’histoire, le Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville et l’association AU5V s’unissent pour organiser une grande randonnée en vélo, dans la vallée de la Nonette, entre Chantilly et Senlis, pour découvrir le patrimoine qui lie nos deux villes sur la thématique de l’eau. Une balade au fil de la Nonette pour découvrir moulins, lavoirs, canaux, mais aussi glacières et jeux d’eau, témoins de vie princière et ouvrière sur notre territoire du XVIIe au XXe siècle. Les commentaires seront assurés par les conférenciers Ville d’art et d’histoire de Chantilly et Senlis et l’encadrement du groupe par l’AU5V.

RDV Samedi départ de la randonnée à Chantilly, rdv avec votre vélo au rond-point des Lions, face au château. Dimanche départ de la randonnée à Senlis, rdv Parc du Château Royal. Sur réservation 03 44 67 37 37, nombre de places limitées.

Le parcours forme une boucle de 25 km et revient au point de départ. Durée de la randonnée : environ 4h30, arrêts et commentaires historiques compris. Prévoyez des vêtements adaptés à la météo, de l’eau et un petit encas pour reprendre des forces !

En cas de problème, il sera possible de quitter le groupe à certains arrêts et de regagner le point de départ grâce au livret-parcours distribué pendant la balade. Retrouvez le circuit et les commentaires historiques dans ce livret disponible à partir du 18 septembre à l’Office de Tourisme Chantilly – Senlis !

– Samedi et dimanche : Circuit d’interprétation du patrimoine

A l’occasion des journées du patrimoine, la ville de Chantilly a le grand plaisir de dévoiler son nouveau circuit de panneaux d’interprétation du patrimoine historique de la ville, réalisé en étroite collaboration avec le Parc naturel régional Oise Pays de France. 24 panneaux pour découvrir l’histoire de la ville et apprendre à mieux regarder les monuments et paysages qui nous entourent. Le circuit est conçu comme une boucle, de la gare au château et du château à la gare, mais vous pourrez aussi « picorer » les informations au gré de votre visite, sans ordre ni contrainte !

Sur chaque panneaux, des textes, des illustrations et sur certains un QRCODE qui permet d’accéder à un contenu numérique pour une mise en ambiance et une meilleure compréhension du thème.

Au départ du circuit, une grande maquette en bronze et en relief réalisée par l’artiste François Didier et offerte à la ville par Chantilly-Senlis Tourisme permet d’introduire le circuit. Alors flânez, lisez, regardez et écoutez !

Circuit accessible librement toute l’année à partir du 18 septembre 2021. Plan du circuit disponible à l’office du Tourisme. Des contenus numériques pour toute la famille… Derrière les qrcodes de certains panneaux, laissez-vous emporter par des expériences sonores qui vous révéleront la partie invisible et humaine du territoire… Capsules sonores réalisées par la Société AKKEN, révélateur de territoires D’autres, vous donneront accès à des visites 360° de la pharmacie Condé ou de l’église Notre Dame, pour une véritable plongée au cœur des monuments… Visites 360° réalisées par Carpe Diem 360.

– Samedi à 14h30 : Spectacle inaugural à l’église Notre-Dame

Après les traditionnels discours et l’incontournable découpe du ruban, l’Académie des Arts dramatiques de Chantilly nous propose un spectacle inaugural. Cette déambulation théâtrale en 4 actes écrite et interprétée par les élèves de troisième année de l’Académie, nous entraîne dans l’histoire de cet édifice fondateur de la ville.

RDV devant l’église, rue du Connétable.

– Samedi et dimanche : Visites commentées, Notre-Dame, de la nef au clocher

Venez visiter Notre-Dame comme vous ne l’avez jamais vue, de la nef au clocher, en passant par les loges et la chapelle haute. Les conférencières vous dévoileront les mystères du monument et les découvertes faites à l’occasion des travaux de restauration. Durée : 1 heure. Attention, la visite des parties hautes nécessite de monter un escalier en colimaçon de x marches, non accessible aux personnes à mobilité réduite.Sur réservation 03 44 67 37 37, nombre de places limitées.

RDV à 17h, 17h45 et 18h30, dimanche à 14h, 14h45 et 17h45

– Dimanche à 16h30 : Concert de clavecin – conférence “Au fil du temps” par Anne-Laure Riché

Pour retrouver les sonorités des XVII et XVIIIe siècles, époque de la construction de Notre-Dame, la claveciniste Anne-Laure Riché nous propose un concert ponctué d’intermèdes sur l’histoire du monument. Interprétant des pièces classiques mais aussi des morceaux plus récents et des créations personnelles, l’artiste nous invite à un voyage au fil du temps, de l’architecture et de la vie de l’église de Chantilly et de ses habitants…RDV dans l’église Notre-Dame, rue du Connétable.

– Vendredi à 19h et samedi à 18h : Film documentaire par André Pelle

Mois après mois, le documentariste André Pelle a suivi les travaux de restauration de l’église Notre- Dame. Filmant les tailleurs de pierre, les maîtres-verriers, les restauratrices de papier peint et tous les autres corps de métiers, il nous livre un film de 52mn sur les coulisses de ce chantier. Durée : 1h. Projection en présence d’André Pelle – Sur réservation 03 44 67 37 37, nombre de places limitées.

RDV mairie de Chantilly, salle des conférences.

+33 3 44 67 37 37

