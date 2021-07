Journées des plantes de Chantilly Chantilly, 8 octobre 2021, Chantilly.

Journées des plantes de Chantilly 2021-10-08 10:00:00 – 2021-10-10 18:00:00

Chantilly Oise Chantilly

14 THÈME DE L’ÉDITION : L’AUTOMNE EST UNE FÊTE

Le rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité et aux tendances du jardin qui rassemble plus de 200 pépiniéristes et exposants parmi les plus prestigieux d’Europe.

Les Journées des Plantes de Chantilly c’est:

– La plus importante exposition-vente de plantes jamais réunies en un seul lieu. Des plantes de collection aux grands classiques.

– L’événement de référence, de réputation internationale, qui réunit les passionnés de jardins, les esthètes et les curieux.

– L’excellence des pépiniéristes européens sélectionnés par les différents Comités de Sélection selon les critères et les exigences de qualité définis par la Charte des Exposants.

– Lieu d’échanges et de découvertes avec un programme riche comme: des ateliers pratiques, des conseils, des conférences, des lancements de nouvelles variétés.

– Le festival de Cannes de la profession : un Jury international des Mérites est présent pour distinguer les plus belles plantes.

– 3 jours pour acheter, partager, découvrir, visiter, apprendre, fêter les plantes !

Tarif de lancement :

14 € jusqu’au 5 septembre 2021

18 € Plein tarif / 16 € Tarif réduit sur place et en ligne les 8, 9 et 10 octobre 2021

Billet coupe-file qui comprend :

– L’accès à l’événement

– La visite libre du château, du parc et des grandes écuries

– Des services gratuits : parking, navettes depuis la gare et depuis les parkings jusqu’à l’entrée de la manifestation, service de consignes de plantes avec transport des plantes jusqu’aux parkings visiteurs.

Réservation en ligne.

+33 3 44 27 31 80 https://chateaudechantilly.fr/evenement/journees-des-plantes-de-chantilly/

Château de Chantilly

dernière mise à jour : 2021-07-22 par SIM Picardie – Chantilly-Senlis Tourisme