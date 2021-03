Journées des jardins et de la nature, 24 avril 2021-24 avril 2021, Anduze.

Journées des jardins et de la nature 2021-04-24 – 2021-04-25

Anduze Gard

Samedi 24 avril de 10h à 17h, balade en Cévennes, ateliers en ville, théâtre, expression de rue, table ronde…Réservation souhaitable : s’inscrire sur contact@fruitsoublies.comBalades – 10h 16h départ Anduze parking de la gare (covoiturage) « visite du dernier moulin(à farine) fonctionnant à l’eau en Cévennes », démonstration d’une mouture (d’orge ou blé) et rencontres avec le meunier et les usagersThème de la visite : retrouver notre autonomie pour la consommation et l’usage des céréales.Animateur Alain Mercier de l’Université Rurale des Cévennes. Repas partagé tiré du sacAteliers – 10h à 17h, plan de brie, « arbres et forêts » par l’association « sentiers vagabonds »- 14h, parc des cordeliers – kiosque à musique : » prévention et soins par les plantes et les huiles essentielles « par Isabelle Munier, infirmière, rédactrice de la rubrique « Bona Fama » de la revue Fruits Oubliés et Eric Darlet, paysan distillateur au Larzac- 15h, place Notre Dame : « techniques d’arboricultures » par Sylvie Dupard, association « le filon vert »- 16h, parc des cordeliers : »faire ses semences soi-même » par Jean Luc Daneyrolle, paysan semencier du « Potager d’un curieux »- 17h, place Notre Dame : « la haie et son utilité pour une agriculture écologique » par la SCOOP AgroofThéâtre, expressions de rue – 14h, place couverte graines d’histoire, un spectacle de la compagnie Emeranox- 16h, plan de brie, lecture musicalisée d’un texte de chabrol par Isabelle Czerbakoff et Aude TaupinhTable ronde – 20h30, lieu encore à définir (sous réserve de la levée du couvre feu – sinon « plan B » à 16h) »Autonomie alimentaire et Bodiversité dans nos territoires » avec Mathilde Girault, Université de Lyon/Réseau des territorialistes, Claude Lléna, sociologue, Alain Mercier, paysan, Université Rurale des Cévennes, Alain Del Vecchio, réseau Semeurs de Jardins animée par Christian Sunt, revue Fruits Oubliés.de 19h à 20h30, (Sous réserve de la levée du couvre-feu) espace musical « au naturel » sur la place couverte. Dimanche 25 avril Marché aux plants et ateliers « découverte » de 10h à 18h, au parc des cordeliers.Entrée gratuite, ambiance musicale, familiale et festive. Une sélection des meilleurs pépiniéristes et semenciers pour le plaisir des jardiniers et de tous leurs amis… Des acteurs de terrain a votre disposition qui seront heureux de vous parler autonomie, transition alimentaire et agricole, biodiversité, permaculture, forêts/jardins… Restauration à emporter en direct du producteur ou de l’artisan transformateur.

contact@fruitsoublies.com

