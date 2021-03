Olivet la Gabare Olivet Journées découverte de la Gabare la Gabare Olivet Catégorie d’évènement: Olivet

« JOURNÉES DÉCOUVERTE » A LA GABARE les 5 et 6 mars 2021

DE 9 HEURES A 18 HEURES La Gabare est un supermarché coopératif appartenant à ses clients proposant 6000 produits, alimentaires, hygiène, entretien. Ces produits sont locaux, biologiques, conventionnels ou en vrac. C’est le seul supermarché répondant à ce concept dans le Loiret.

C’est un lieu d’échanges, de rencontres, de partage, d’activités entre les 1250 coopérateurs et les 4 salariés du magasin.

Le maitre mot : tendre vers une alimentation saine et réaliser environ 15% d’économie.

En 2021, La Gabare a décidé d’ouvrir chaque début de mois ses portes à tous les publics en organisant des Journées « découverte » : l’occasion de faire découvrir les 200 producteurs locaux qui partagent notre aventure.

Les Journées « découverte » se déroulent tous les 1er vendredi et samedi du mois à La Gabare de 9h00 à 18h00.

Ce samedi 6 mars, une animation pour apprendre à fabriquer ses produits cosmétiques est proposée par une de nos coopératrices.

A l’occasion de ces journées découverte, des coopérateurs accompagnent les visiteurs pour une visite commentée du supermarché, avec des explications sur le mode de fonctionnement coopératif ; les visiteurs peuvent faire leurs achats, tester les produits, et découvrir l’ambiance de ce supermarché pas comme les autres.

A propos de la Gabare : [[www.la-gabare-orleans.coop](www.la-gabare-orleans.coop)](www.la-gabare-orleans.coop)

Toutes les vidéos sur la Gabare : [[https://www.youtube.com/channel/UCsB2C5GroQ0VVslYROY-gbw](https://www.youtube.com/channel/UCsB2C5GroQ0VVslYROY-gbw)](https://www.youtube.com/channel/UCsB2C5GroQ0VVslYROY-gbw)

entrée libre

Le supermarché coopératif ouvre ses portes tous les 1ers vendredi et samedi de chaque mois la Gabare 1455, rue de la Bergeresse, 45160 Olivet Olivet

