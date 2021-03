Journées de la Francophonie en Russie Institut français de Russie, 1 mars 2021-1 mars 2021, Moscou.

Journées de la Francophonie en Russie

du lundi 1 mars au lundi 29 mars à Institut français de Russie

Mises en oeuvre par les ambassades, les consulats, l’Institut français de Russie à Moscou et Saint-Pétersbourg et [la Francothèque (BLE)](https://www.institutfrancais.ru/fr/moscou/festival-francophonie-bibliotheque-litterature-etrangere), ces journées se déploient à travers tout le pays en partenariat avec les 13 Alliances françaises, les centres de ressources francophones au sein des universités et les établissements scolaires et universitaires où le français est enseigné.

Nous sommes heureux de vous présenter le programme 2021 et nous remercions tous les partenaires, écoles, universités, espaces culturels qui y ont contribué, malgré le contexte sanitaire contraint que nous connaissons actuellement. Cette contrainte justement, nous en avons fait une opportunité. Nos événements seront, cette année, en grande partie en ligne, avec pour avantage de permettre de la partager sur l’ensemble du territoire de la Fédération de Russie, de Kaliningrad à Vladivostok, d’Arkhangelsk à Astrakhan.

Plusieurs temps forts vont rythmer cette édition. Notre t[raditionnel festival de cinéma de la francophonie](https://www.institutfrancais.ru/fr/moscou/festival-cinema-francophonie-2021) sera en ligne, gratuit et accessible à tous en Russie sur la plateforme multimédia Okko. Particulièrement attendu par le public russe, il permettra de voyager et de découvrir le cinéma contemporain de différents pays de la Francophonie.

Les amoureux du beau verbe se donneront rendez-vous [au salon international du livre Non Fiction,](https://www.institutfrancais.ru/fr/moscou/france-participera-bel-bien-nonfictiondeg22) pour de nombreuses conférences et des rencontres en ligne avec, entre autres, l’écrivain Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, Bernard Minier, leader du polar français et Lucie Perrat-Pajot, auteur jeunesse. Boureima KIENOU, artiste danseur, musicien et conteur de la caste des griots les « Gens de la parole » originaire du Burkina Faso, nous transmettra sa maîtrise des traditions d’Afrique de l’Ouest lors d’une conférence en ligne.

Les amateurs de cuisine pourront découvrir en vidéo les secrets de recettes traditionnelles française, canadienne, congolaise et suisse dévoilés par des chefs cuisiniers. Les apprenants de français mettront à l’épreuve leurs connaissances lors de la dictée du Consul de Saint-Pétersbourg en ligne, de jeux-concours et de quiz. Le projet 10 sur 10 de RFI présentera des pièces francophones à jouer et à lire et notamment des textes de Molière lus par les comédiens de la Comédie-Française. Les plus jeunes ne seront pas en reste et pourront s’essayer au français en chantant avec « Ego le Cachalot », gros cétacé qui propose des chansons délicates qui aident à grandir, entre onirisme et réalisme.

Retrouvez le détail de la programmation des « Journées de la francophonie 2021 » sur notre site.

*Le 20 mars est la date anniversaire de la Francophonie. Elle renvoie en 1970 à Niamey au Niger où quelques décideurs francophones posent les bases de ce formidable espace qu’est la Francophonie qui, aujourd’hui, rassemble 88 États et gouvernements.

#francophonie2021 #франкофония2021

Organisées par les pays ayant le français en partage, les « Journées de la francophonie » sont devenues un moment incontournable de la vie culturelle en Russie.

Institut français de Russie 16/1, Vorontsovo pole Moscou Кошельная слобода



