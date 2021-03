Grandchamps-des-Fontaines Grandchamps-des-Fontaines Grandchamps-des-Fontaines, Loire-Atlantique JOURNÉE SANS ÉCOUTEUR Grandchamps-des-Fontaines Catégories d’évènement: Grandchamps-des-Fontaines

Loire-Atlantique

JOURNÉE SANS ÉCOUTEUR, 11 mars 2021-11 mars 2021, Grandchamps-des-Fontaines. JOURNÉE SANS ÉCOUTEUR 2021-03-11 – 2021-03-13

Grandchamps-des-Fontaines Loire-Atlantique Grandchamps-des-Fontaines Sur inscription en mairie Cette année, la Journée Nationale de L’Audition initie la première « journée sans écouteur ». Dans ce cadre, la Municipalité vous propose deux temps forts communication@grandchampdesfontaines.fr +33 2 40 77 13 26 http://www.grandchampdesfontaines.fr/ Cette année, la Journée Nationale de L’Audition initie la première « journée sans écouteur ». Dans ce cadre, la Municipalité vous propose deux temps forts Sur inscription en mairie

Détails Catégories d’évènement: Grandchamps-des-Fontaines, Loire-Atlantique Autres Lieu Grandchamps-des-Fontaines Adresse Ville Grandchamps-des-Fontaines