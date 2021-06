Villeparisis École élémentaire Séverine Villeparisis Journée portes ouvertes tennis de table École élémentaire Séverine Villeparisis Catégorie d’évènement: Villeparisis

Journée portes ouvertes tennis de table École élémentaire Séverine, 19 juin 2021-19 juin 2021, Villeparisis. Journée portes ouvertes tennis de table

École élémentaire Séverine, le samedi 19 juin à 10:00 Cette journée est ouverte à tous, venez découvrir des animations pour les enfants, des jeux d’adresse et des démonstrations par les adhérents de l’association. Rafraîchissements fournis sur place. L’USMV Tennis de table vous invite à une journée portes ouvertes ! École élémentaire Séverine 5 avenue Anatole France Villeparisis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Villeparisis Étiquettes évènement : Autres Lieu École élémentaire Séverine Adresse 5 avenue Anatole France Ville Villeparisis lieuville École élémentaire Séverine Villeparisis