Journée portes ouvertes Relais Nature du Parc de la Deûle, 17 octobre 2021, Santes.

Une journée gratuite consacrée au lien avec la Nature et entre les Hommes. De 10h à 17h, les producteurs du CIVAM vendent leurs beaux produits locaux et de saison, et partagent avec vous le lien qui les unit à la Terre nourricière. L’association Tracteurs en Weppes présente une sélection de machines agricoles anciennes en lien avec les savoir-faire passés. Shet 59 offre aux plus jeunes une balade à dos de poney. L’après-midi, le Relais Nature vous ouvre ses portes : Le Jardin Voyageur nous relie à la flore et en particulier au houblon, les animateurs du Relais Nature vous mettent en relation avec la faune du sol, et la Compagnie Sac À Dés vous propose de jouer en lien ensemble. L’Homme est lié à la flore. Avec Le Jardin Voyageur, découvrez en particulier le houblon. On décortique, on sent, on apprend et on plante dans des pots pour le repiquer au jardin. L’Homme est lié à la faune sauvage. Les animateurs du Relais Nature vous invitent à étudier celle du sol. Observez et faites plus ample connaissance avec les vers de terre, cloportes, escargots, lithobies, polydesmes… L’homme est aussi lié à la faune domestique. Shet 59 permet aux petits d’hommes de passer un moment privilégié auprès de poneys Shetland au cours d’une promenade sur leur dos. L’Homme est lié à ses semblables. La Compagnie Sac À Dés vous (re)lie grâce aux jeux traditionnels : elle vous conseille, vous explique les règles, puis à vous de jouer… ensemble ! L’Homme est lié à la Terre qui le nourrit. L’exposition de Tracteurs en Weppes vous permet de réaliser l’évolution du machinisme agricole, et de voir de plus près des engins peu communs dans le quotidien de citadins d’aujourd’hui. De plus, les producteurs du CIVAM vous proposent leurs produits frais, bons, locaux et de saison. Les producteurs-exposants annoncés sont : – Domaine des maisonnettes (Amboise) : vins bio blancs de cépages, AOC Montlouis-sur-Loire et AOC Touraine, vins bio rouges de cépages et en assemblage, vin bio rosés sec ou sucrés, vins bio pétillants blancs ou rosés en méthode traditionnelle – Hortus & sauvageonnes (Wasquehal) : confits de plantes, sirops de plantes, tisanes, aromates, fleurs comestibles – La Boulange du Cœur Joyeux (Quesnoy-sur-Deûle) : pains natures, aux graines, raisins-noisettes, tout choco, kornbrot, intégral, brioches nature, aux raisins, chocoloat, sucre – La Ferme Carré (Vendeville) : lait, lait battu, crème fraîche, beurre, yaourts, crèmes desserts, fromage blanc, fromage frais tartinable – La Ferme Tricart (Lécluse) : ail fumé d’Arleux (IGP), oignons, échalotes et soupes (Ail et oignon) – Le Rucher de Leaya (Séranvillers-Forenville) : miel produit dans le bocage de l’Avesnois, produits alimentaires transformés (pâte à tartiner, caramiel, propomiel) et produits cosmétiques (savons au miel saponifiés à froid) – Les Canards de la Lys (Comines) : bocaux de canard gras (pâtés, rillettes, foie gras, confits, plats cuisinés) – Les Escargots Desrocher (Wahagnies) : escargots cuisinés et savons à base de mucus d’escargots – Les Herbes Folles (Wavrin) : légumes variés, plantes aromatiques, fleurs comestibles, produits transformés (sels et sucres aromatisés, chutney, soupes…) – Spirulineparadis (Aubers) : spiruline et haricots secs Programme complet sur notre site : [https://enm.lillemetropole.fr/activites/evenements](https://enm.lillemetropole.fr/activites/evenements) Rendez-vous à partir de 10h pour le marché, l’expo Tracteurs en Weppes et les promenades Shet 59 (sans accès au Relais Nature), à partir de 14h pour les ateliers, gratuit Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) Le passe sanitaire est obligatoire pour tous les participants de 12 ans et plus • Port du masque* : depuis le 17 juin, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Le port du masque reste obligatoire : o à partir de 11 ans, et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur, o à partir de 6 ans, dans les lieux clos. • Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition • Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** • Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit Relais Nature du Parc de la Deûle 03 20 63 11 22 ou [relaisdeule@lillemetropole.fr](mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr) [https://www.facebook.com/RelaisDeule/](https://www.facebook.com/RelaisDeule/) Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du Halage – 59 211 Santes Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

gratuit

Une journée gratuite consacrée au lien avec la Nature et entre les Hommes

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T18:30:00