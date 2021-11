Tressange Tressange Moselle, Tressange JOURNÉE PORTES OUVERTES – POUR FÊTER NOËL Tressange Tressange Catégories d’évènement: Moselle

JOURNÉE PORTES OUVERTES – POUR FÊTER NOËL Tressange, 5 décembre 2021, Tressange. JOURNÉE PORTES OUVERTES – POUR FÊTER NOËL Centre socioculturel 2 rue de l’Église Tressange

2021-12-05 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-05 18:00:00 18:00:00 Centre socioculturel 2 rue de l’Église

Tressange Moselle Tressange Le Cercle Arts et Loisirs organise sa journée portes ouvertes. Venez visiter notre stand de petits présents faits main (Anneaux sur bois, bouteilles, sacs, bijoux, soie…

Venez nombreux pour faire plaisir et se faire plaisir.

Café et pâtisserie offerts. +33 6 48 74 45 91 Ville de Tressange

