Pôle Apprentissages Musique et Danse, le samedi 19 juin à 09:00

Le Pôle Apprentissages Musique et Danse vous ouvre ses portes pour une journée de découverte des différentes structures. Des animations musicales seront proposées tout au long de la journée. Un évènement à ne pas manquer à quelques jours de la fête de la Musique !!!

Gratuit

0 Pôle Apprentissages Musique et Danse Lisieux / Orbec / Livarot / Mezidon Vallée d’Auge / St Pierre en Auge Orbec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T09:00:00 2021-06-19T22:00:00

