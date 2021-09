Montpellier Site Saint-Charles Montpellier Hérault, Montpellier Journée Portes Ouvertes PEPITE-LR Montpellier Site Saint-Charles Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Les Étudiants-Entrepreneurs font leur rentrée et PEPITE-LR t’invite à les rencontrer et à rejoindre la communauté. Au programme, tu pourras poser toutes tes questions aux stands et échanger avec les alumni lors de la table ronde. Tu pourras voir les étudiants du PEPITE Starter faire leur pitch de fin de parcours, le Démo Day. L’après-midi sera aussi jalonnée par plusieurs remises de prix : – Le Prix du Rotary – La cérémonie régionale du Prix PEPITE qui commencera à 18h Plus d’infos sur : [https://pepite-lr.fr](https://pepite-lr.fr) Temps fort de la rentrée des Étudiants-Entrepreneurs à Montpellier Site Saint-Charles Montpellier Rue professeur Henri Serre 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault

