Journée Portes ouvertes des métiers d'Art Saugnacq-et-Muret, 4 décembre 2021

Atelier DE L'AIR Art & Design 15 rue de la mairie Saugnacq-et-Muret

2021-12-04 11:00:00 – 2021-12-04 18:00:00 Atelier DE L’AIR Art & Design 15 rue de la mairie

Saugnacq-et-Muret Landes Saugnacq-et-Muret

L’atelier DE L’AIR Art& Design vous ouvre ses portes dans le cadre des Journées portes ouvertes des métiers d’art.

Venez découvrir l’espace de création de meubles, d’accessoires, d’objets de décorations mais aussi de signalétiques, et d’objets personnalisés à l’aide de machines à commande numérique : découpe laser, découpe vinyle, impression numérique, transfert…

Installée depuis peu dans les locaux de l’ancienne conserverie du Val de L’Eyre, Julie RAMBEAU pourra vous présenter ses créations et sa façon à elle d’allier artisanat d’art et numérique.

Encore en travaux, mais il se peut que ce samedi 4 septembre vous réserve une surprise avec une 1ère ouverture de l’espace boutique !! Une occasion de grouper un moment de découverte et les emplettes de Noël ;)

+33 064527961

Atelier DE L’AIR Art & Design 15 rue de la mairie Saugnacq-et-Muret

