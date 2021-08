Saugnacq-et-Muret Saugnacq-et-Muret Landes, Saugnacq-et-Muret Journée Portes ouvertes des métiers d’Art Saugnacq-et-Muret Saugnacq-et-Muret Catégories d’évènement: Landes

Saugnacq-et-Muret

Journée Portes ouvertes des métiers d’Art Saugnacq-et-Muret, 4 septembre 2021, Saugnacq-et-Muret. Journée Portes ouvertes des métiers d’Art 2021-09-04 – 2021-09-04 Atelier DE L’AIR Art & Design 15 rue de la mairie

Saugnacq-et-Muret Landes Saugnacq-et-Muret A l’occasion de ces journées portes ouvertes des métiers d’art, venez découvrir mon nouvel atelier installé dans l’ancienne conserverie du Val de l’EYRE. Je vous présenterai mon travail alliant le numérique aux savoir-faire traditionnels.

Ainsi se mêlent découpe laser, fraiseuse et impression numérique, à l’ébénisterie ou la maroquinerie.

Avec ces différentes techniques, je réalise aussi bien des meubles, de la décoration et de la signalétique, de la maroquinerie, ainsi que tout un tas d’objets personnalisés. Afin de préparer votre parcours et de découvrir d’autres artisans, vous trouverez sur ce lien, la liste des ateliers ouverts ce samedi 4 septembre : https://fr.calameo.com/books/004142727fb400df0df50

Vous ne pouvez pas venir le 4 septembre, retenez la prochaine date : Samedi 4 décembre 2021 !

J’espère d’ici là pouvoir finir l’espace boutique et accueillir d’autres artisans A l’occasion de ces JPO, venez découvrir mon nouvel atelier installé dans l’ancienne conserverie du Val de l’EYRE. Je vous présenterai mon travail alliant le numérique aux savoir-faire traditionnels.

Ainsi se mêlent découpe laser, fraiseuse et impression numériques savoir-faire traditionnels. +33 064527961 A l’occasion de ces journées portes ouvertes des métiers d’art, venez découvrir mon nouvel atelier installé dans l’ancienne conserverie du Val de l’EYRE. Je vous présenterai mon travail alliant le numérique aux savoir-faire traditionnels.

Ainsi se mêlent découpe laser, fraiseuse et impression numérique, à l’ébénisterie ou la maroquinerie.

Avec ces différentes techniques, je réalise aussi bien des meubles, de la décoration et de la signalétique, de la maroquinerie, ainsi que tout un tas d’objets personnalisés. Afin de préparer votre parcours et de découvrir d’autres artisans, vous trouverez sur ce lien, la liste des ateliers ouverts ce samedi 4 septembre : https://fr.calameo.com/books/004142727fb400df0df50

Vous ne pouvez pas venir le 4 septembre, retenez la prochaine date : Samedi 4 décembre 2021 !

J’espère d’ici là pouvoir finir l’espace boutique et accueillir d’autres artisans Julie RAMBEAU dernière mise à jour : 2021-08-23 par OT Cœur Haute Lande

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saugnacq-et-Muret Autres Lieu Saugnacq-et-Muret Adresse Atelier DE L'AIR Art & Design 15 rue de la mairie Ville Saugnacq-et-Muret lieuville 44.40664#-0.82627