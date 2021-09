Journée portes ouvertes des Jardins de Cocagne de Mâcon Mâcon, 11 septembre 2021, Mâcon.

Journée portes ouvertes des Jardins de Cocagne de Mâcon 2021-09-11 – 2021-09-11 Jardins de Cocagne 636 Chemin de l’Aérodrome

Mâcon Saône-et-Loire

EUR 0 0 Rendez-vous de 14h à 18h avec au programme des visites commentées des Jardins à 14h, 15h et 16h et un marché de producteurs bio et locaux où vous pourrez retrouver :

– Les viandes et la charcuterie de La Mère Boitier

– Les fromages affinés de chèvre de la ferme du Carruge

– Les farine, huiles, lentilles et pois chiches des Jardins d’Aestiv

– Les champignons de Champibresse

– Nos légumes des Jardins de Cocagne de Mâcon

– La Petite épicerie des Jardins de Cocagne avec jus de fruits, bières, épices etc…

– Les pains de la Ferme de Larnay (à retrouver dans nos paniers du mardi)

Notre partenaire Rayon Local sera présent pour vous présenter leur système de livraison de panier à domicile à vélo.

adherents@jdcmacon.org +33 3 85 22 05 91 https://jdcmacon.org/

