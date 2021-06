Journée Portes Ouvertes Conservatoire Henri Duparc Tarbes, 26 juin 2021-26 juin 2021, Tarbes.

Journée Portes Ouvertes Conservatoire Henri Duparc 2021-06-26 – 2021-06-26 TARBES 25 rue Larrey

Tarbes Hautes-Pyrénées

Le Conservatoire ouvre ses portes de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Parents et futurs élèves pourront rencontrer et échanger avec les professeurs sur les disciplines, les cursus, l’organisation des cours. Des animations musicales et découvertes instrumentales sont proposées lors de cette journée.

INSCRIPTIONS :

Les dossiers d’inscriptions seront disponibles à l’accueil du Conservatoire le Samedi 26 juin jour des portes ouvertes et téléchargeables sur le site du conservatoire à partir de 9h30.

Les dossiers dûment complétés et accompagnés des pièces annexes et justificatifs demandés pourront être déposés à l’accueil du Conservatoire uniquement à partir du lundi 28 Juin – 14h ou envoyés par la Poste ou par mail.

Les dossiers complets seront enregistrés, traités par ordre d’arrivée et acceptés sous réserve des places disponibles.

Plus d’infos sur le site internet.

Le port du masque est obligatoire – Merci de respecter les gestes barrières et les mesures sanitaires mises en place.

conservatoire.hduparc@agglo-tlp.fr +33 5 62 56 37 30 http://www.conservatoire.agglo-tlp.fr/

