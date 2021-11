Viens Viens Vaucluse, Viens Journée Portes Ouvertes au domaine viticole Les Davids Viens Viens Catégories d’évènement: Vaucluse

Journée Portes Ouvertes au domaine viticole Les Davids Viens, 4 décembre 2021, Viens.

2021-12-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-04 18:00:00 18:00:00 ROUTE DE SIMIANE BANON Domaine Viticole Les Davids

Viens Vaucluse Viens Rendez-vous à Viens le 4 décembre pour la Journée Portes Ouvertes du Domaine Viticole Les Davids.



Venez visiter notre Chai Gravitaire, déguster nos différentes cuvées et découvrir les produits de nos partenaires. magasin@lesdavids.fr https://www.lesdavids.fr/ ROUTE DE SIMIANE BANON Domaine Viticole Les Davids Viens

