Chablis Chablis Chablis, Yonne Journée Portes Ouvertes au Domaine Céline et Frédéric Gueguen Chablis Chablis Catégories d’évènement: Chablis

Yonne

Journée Portes Ouvertes au Domaine Céline et Frédéric Gueguen Chablis, 2 octobre 2021, Chablis. Journée Portes Ouvertes au Domaine Céline et Frédéric Gueguen 2021-10-02 – 2021-10-02 Domaine Céline et Frédéric Gueguen 5bis Rue Jules Rathier

Chablis Yonne Chablis EUR contact@chablis-gueguen.fr +33 6 40 50 70 15 https://www.chablis-gueguen.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Chablis, Yonne Autres Lieu Chablis Adresse Domaine Céline et Frédéric Gueguen 5bis Rue Jules Rathier Ville Chablis lieuville 47.81526#3.80045