JOURNEE PORTES OUVERTES Samedi 25 septembre à Arcueil Venez rencontrer l’équipe de la mine sur place, vous pourrez découvrir nos différentes activités et adhérer à l’association.

Gratuit

Proposé par la mine La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne

2021-09-25T11:00:00 2021-09-25T18:30:00

