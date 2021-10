Paris ECOLE DE SERVICE SOCIAL CRAMIF Paris Journée PORTE OUVERTE – Présentation Ecole de Service Social CRAMIF ECOLE DE SERVICE SOCIAL CRAMIF Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journée PORTE OUVERTE – Présentation Ecole de Service Social CRAMIF ECOLE DE SERVICE SOCIAL CRAMIF, 1 décembre 2021, Paris. Journée PORTE OUVERTE – Présentation Ecole de Service Social CRAMIF

ECOLE DE SERVICE SOCIAL CRAMIF, le mercredi 1 décembre à 14:00

**Nous organisons notre Porte ouverte en présentiel à l’Ecole** _**mercredi 1er décembre 2021, de 14h à 16h**_ En attendant notre rencontre nous vous proposons de visiter notre Portail dédié à notre Formation d’Assistant de service social : [PADLET ECOLE DE SERVICE SOCIAL CRAMIF](https://fr.padlet.com/esscramif_deass/wbm9ale8ggk9)

Entrée libre

Découverte de l’Ecole de Service Social, information sur la formation et les admissions ECOLE DE SERVICE SOCIAL CRAMIF 17-19 place de l’argonne 75019 paris Paris Paris 19e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu ECOLE DE SERVICE SOCIAL CRAMIF Adresse 17-19 place de l'argonne 75019 paris Ville Paris lieuville ECOLE DE SERVICE SOCIAL CRAMIF Paris