Courances Château et parc de Courances Courances, Essonne Journée pique-nique et voitures de collection Château et parc de Courances Courances Catégories d’évènement: Courances

Essonne

Journée pique-nique et voitures de collection Château et parc de Courances, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Courances. Journée pique-nique et voitures de collection

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château et parc de Courances

Dimanche 19 septembre, venez admirer de magnifiques voitures de collection ! Exceptionnellement, vous pourrez également apporter vos pique-niques ! Restaurations sur place également disponible.

Parc & château : 10€ / Parc seul : 7€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Une exposition unique de voitures de collection au coeur du parc Château et parc de Courances 13 rue du Château 91490 Courances Courances Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Courances, Essonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Château et parc de Courances Adresse 13 rue du Château 91490 Courances Ville Courances lieuville Château et parc de Courances Courances